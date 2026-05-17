628 mipymes del sector turismo en Cartagena se con el proyecto ECOPYMES Turísticas

Tras varios meses de implementación en cinco regiones del país, el proyecto ECOPYMES Turísticas cerró oficialmente su ejecución consolidándose como una apuesta de cooperación internacional orientada al fortalecimiento sostenible de las mipymes del sector turismo en Colombia.

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La iniciativa benefició a 628 empresas del sector HORECA —hoteles, restaurantes, bares y cafeterías— en Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Bucaramanga y Manizales, mediante procesos de formación, asistencia técnica y acompañamiento especializado enfocados en sostenibilidad ambiental, economía circular, eficiencia operativa e innovación empresarial.

El proyecto fue desarrollado de manera articulada entre las cámaras de comercio de Cartagena, Manizales, Bucaramanga, Santa Marta y La Guajira, con el acompañamiento de la Cámara Colombo Holandesa y la financiación de AL-INVEST Verde, programa de la Unión Europea orientado a promover modelos económicos sostenibles y competitivos en América Latina.

Entre los principales resultados alcanzados se encuentra la sensibilización de 628 empresas en turismo sostenible y el acompañamiento especializado a 175 mipymes, varias de las cuales lograron reducciones en el consumo de agua entre el 15 % y el 25 %, favoreciendo una operación más eficiente y una mejor gestión de recursos.

Asimismo, 60 empresas avanzaron en procesos de verificación de Normas Técnicas Sectoriales de sostenibilidad, entre ellas la NTS-TS 002 para alojamiento y hospedaje y la NTS-TS 004 para gastronomía y bares, fortaleciendo su alineación con estándares del sector turístico.

En materia de economía circular, el proyecto acompañó a 150 mipymes en la implementación de prácticas relacionadas con compostaje, reutilización de plásticos y optimización de procesos productivos. Adicionalmente, impulsó 30 iniciativas lideradas por mujeres y jóvenes, promoviendo mayores oportunidades de participación empresarial en los territorios vinculados.

“ECOPYMES Turísticas evidencia que la sostenibilidad hoy hace parte de la competitividad empresarial del sector turismo. Este proyecto permitió que cientos de mipymes fortalecieran sus capacidades para avanzar hacia modelos de negocio más eficientes, innovadores y responsables con el entorno. Desde las cámaras de comercio seguimos impulsando estrategias que contribuyan al fortalecimiento empresarial y al desarrollo sostenible de los territorios”, afirmó Andrea Piña Gómez.

El proyecto contó con una inversión total de 312.500 euros y permitió consolidar un modelo de articulación institucional enfocado en el fortalecimiento del tejido empresarial turístico y la promoción de prácticas sostenibles dentro del sector HORECA en Colombia.

El evento de cierre, realizado en el hotel Hotel Las Américas, reunió empresarios, representantes institucionales y aliados estratégicos en una agenda que incluyó presentación de resultados, paneles especializados sobre sostenibilidad turística y espacios de relacionamiento empresarial.

Con iniciativas como ECOPYMES Turísticas, las cámaras de comercio participantes continúan promoviendo estrategias orientadas a fortalecer la competitividad empresarial, fomentar la innovación y acompañar la transición del sector turismo hacia modelos más sostenibles y preparados para los desafíos del mercado actual.