Veolia presentó iniciativas de sostenibilidad en Cartagena y en el sector HORECA

Veolia como aliado estratégico de eventos ambientales y empresariales de Cartagena, participó en la clausura de Ecopymes Turísticas AL-INVEST Verde, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena

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encuentro que reunió empresarios, aliados estratégicos y expertos del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), con el objetivo de impulsar la transición hacia modelos productivos más sostenibles en el sector turístico, mediante el fortalecimiento de capacidades empresariales en temas como la gestión eficiente del agua, la energía, la economía circular y la adopción de estándares técnicos, generando resultados de impacto frente a la sostenibilidad.

Durante el Panel “Sostenibilidad en Pymes del sector HORECA”, Yolanda González Puente, Gerente General de Veolia Aseo Cartagena, presentó las iniciativas de sostenibilidad que desarrolla Veolia en la ciudad y en el sector HORECA.

Reafirmó el compromiso de la empresa de continuar avanzando en descarbonización, descontaminación y regeneración de recursos, con el objetivo común de reverdecer el planeta.