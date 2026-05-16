Jornada de liberación y reubicación de más de 190 animales silvestres en Bolívar

En la actividad fueron liberadas tortugas y tucanes, mientras decenas de aves rescatadas del tráfico ilegal fueron trasladadas al Aviario Nacional y centros especializados

En una importante jornada de conservación ambiental realizada en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, especies silvestres provenientes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) fueron liberadas y reubicadas como parte de las acciones conjuntas para combatir el tráfico ilegal de fauna y promover la recuperación de la biodiversidad.

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La actividad contó con el apoyo del equipo técnico y ambiental del AMVA, permitiendo el traslado seguro de más de 190 animales silvestres rescatados del tráfico ilegal, entre ellos loros, guacamayas, tucanes, tortugas y otras especies que ahora tendrán una nueva oportunidad de vida.

Cardique también destacó y agradeció el respaldo de la UDCA – Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, institución que se sumó a esta importante jornada aportando su compromiso académico y ambiental en favor de la protección y conservación de la fauna silvestre colombiana.

Durante la jornada, en el Aviario Nacional fueron recibidos:

9 loras barbiamarillas (LBA) y 2 guacamayejas.

2 guacamayas aliverdes, 2 guacamayas bandera y 5 guacamayas azul y amarilla.

1 cotorra margariteña.

1 tucán confite.

1 gallinazo perro.

1 búho rayado.

1 cardenal guajiro.

1 cascabelito.

1 pigua.

Estas especies, debido a las secuelas ocasionadas por el cautiverio y el tráfico ilegal, no podrán regresar completamente a la vida silvestre y pasarán a convertirse en embajadoras de sus especies dentro de programas de educación ambiental y conservación.

Asimismo, Cardique lideró la liberación en zonas naturales del sector de Praga de:

3 tucanes confite.

20 tortugas icoteas.

70 tortugas morrocoy.

Estas liberaciones contribuyen al equilibrio ecológico y a la recuperación de ecosistemas estratégicos de la región Caribe.

De igual manera, fueron reubicados en la Fundación Loros para continuar procesos especializados de rehabilitación y conservación:

72 pericos y carisucias.

2 loras frente amarilla (LFA), 1 lora barbiamarilla (LBA) y 1 lora cachete amarillo (LCA).

2 aves fischer.

El director de Cardique, Angelo Bacci, destacó la relevancia de estas acciones conjuntas para proteger la fauna silvestre del Caribe colombiano.

“Hoy celebramos el traslado de aves rescatadas del tráfico de fauna, gracias al apoyo del equipo de la autoridad ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estos loros, guacamayas y tucanes inician, en algunos casos, el camino hacia la libertad, y otros, debido a las secuelas del tráfico y el cautiverio, encuentran una nueva oportunidad en el Aviario Nacional de Colombia, siendo embajadores de su especie en programas de educación ambiental”, expresó Bacci.

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar el tráfico y la tenencia ilegal de animales silvestres, recordando que estas prácticas representan una de las principales amenazas para la biodiversidad del país.