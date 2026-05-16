Se inicia proceso de recuperación de zona degradada en La Boquilla en el norte de Cartagena

Esta intervención tiene como objetivo prioritario recuperar las zonas de bajamar y degradadas que habían sido blanco de invasiones ilegales, así como mitigar el grave impacto ambiental causado por la tala indiscriminada de vegetación nativa en este sector de la Ciénaga de la Virgen.

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De acuerdo con el director de la Guardia Ambiental Colombiana, Roberto Ruiz, las 3.000 plántulas de mangle actuarán a futuro como barrera natural contra las invasiones, la erosión y ayudan a recuperar la biodiversidad perdida por los asentamientos informales.

Ruiz recordó que este proceso de intervención es liderado por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Delitos Ambientales (Conaldef) y durante el proceso de inspección de áreas degradadas se contó con la participación de Cardique, la Policía Nacional, Dijin, Guardia Ambiental, la defensoría del pueblo y la Oficina de Control Urbano del Distrito, luego de múltiples denuncias ciudadanas y reportes de entidades que alertaban sobre el creciente deterioro ambiental en este ecosistema estratégico.

Durante esa jornada se realizaron inspecciones técnicas, recorridos de vigilancia y recolección de elementos probatorios para avanzar en investigaciones orientadas a identificar, no solo a quienes ejecutan estas actividades ilegales, sino también a las estructuras que estarían financiando y promoviendo las afectaciones ambientales.

Conaldef inició.las indagaciones preliminares para establecer responsabilidades frente a daños ambientales, contaminación y aprovechamiento ilegal de terrenos.

El objetivo es llegar a las grandes cabezas que están financiando actividades que amenazan la Ciénaga de la Virgen.

Las autoridades participantes establecieron compromisos, los cuales incluyen operativos, mesas de trabajo y acciones de vigilancia en la Ciénaga de la Virgen para combatir los delitos ambientales y avanzar en la recuperación de uno de los ecosistemas más importantes de Cartagena y el Caribe colombiano, desde la prevención.