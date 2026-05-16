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16 may 2026 Actualizado 16:26

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Sicario acabo con la vida de un hombre en el barrio La Quinta de Cartagena

Le registran 10 anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes

Colprensa

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Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Quinta, calle La Nueva.

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La víctima fatal fue identificada como Henry William León Gody, de 30 años, natural de Cartagena - Bolívar, de ocupación oficios varios, quien fue trasladado a un centro médico donde llega sin signos vitales.

Al occiso le registran 10 anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes (2019 hasta el 2026).

Según lo manifestado por testigos en el lugar, la víctima se encontraba en vía pública cuando se acerca un sujeto y desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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