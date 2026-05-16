Saber Pro: UTB se consolida como la universidad #1 de Cartagena y una de las 20 mejores de Colombia

• La Universidad Tecnológica de Bolívar ocupa el primer lugar en Cartagena, el Top 2 en la región Caribe y el puesto 19 a nivel nacional en las Pruebas Saber Pro

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) continúa fortaleciendo su posicionamiento como referente de excelencia académica en Colombia. Los más recientes resultados de las Pruebas Saber Pro ratifican este liderazgo al ocupar una vez más el primer lugar en Cartagena, el Top 2 en la región Caribe y ubicarse entre las 20 mejores universidades del país.

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Los resultados de las Pruebas Saber Pro 2025 dejan ver un crecimiento sostenido por parte de la institución que, en esta oportunidad, subió al puesto 19 a nivel nacional con un puntaje de 164; uno más arriba que en 2024, cuando se ubicó en el puesto 20 con 161 puntos.

Estos resultados reflejan el compromiso sostenido de la UTB con una formación integral, pertinente y de alta calidad, así como su capacidad de preparar profesionales competitivos, con impacto en el entorno y visión global.

Durante los últimos años, la UTB se ha consolidado como la universidad líder de Cartagena gracias a un modelo educativo centrado en la excelencia académica, la innovación, la investigación y la conexión con el sector empresarial. El ascenso al puesto 19 a nivel nacional evidencia, además, la solidez de sus procesos académicos y el desempeño sobresaliente de sus estudiantes.

Para Andrés Marrugo, vicerrector Académico de la UTB, estos resultados representan la materialización de un trabajo institucional consistente y del compromiso de toda la comunidad universitaria con la calidad educativa.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo conjunto de profesores, estudiantes y equipos académicos que trabajan todos los días por una educación rigurosa, pertinente y conectada con los desafíos del país y de la región. Más allá de un ranking, estos resultados muestran nuestra capacidad de transformar vidas a través del conocimiento”, destacó Marrugo.

Los resultados de las Pruebas Saber Pro también reafirman el propósito de la UTB de seguir impulsando el desarrollo de Cartagena, Bolívar y el Caribe colombiano desde la educación superior, la innovación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.