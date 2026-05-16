Nuevo Chambacú abre sus puertas: cartageneros disfrutan la primera fase del gran complejo deportivo

Lo que por muchos años fue un espacio oscuro, lleno de abandono y prohibido para niños y jóvenes de Cartagena, hoy volvió a llenarse de vida, de alegría, de fútbol, de sueños y de familias. El Nuevo Chambacú abrió oficialmente las puertas de su primera gran etapa y los cartageneros recuperaron uno de esos lugares que parecían condenados al olvido.

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El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz entregó este viernes el lote de Ligas Menores del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, una obra que transforma completamente una zona históricamente deprimida de la ciudad y la convierte ahora en un escenario moderno para el deporte y la recreación.

Ya no es una promesa, un render o una maqueta. Hoy los niños pueden jugar en las nuevas canchas, las familias caminar por los senderos, sentarse en las graderías y apropiarse de un espacio que durante años estuvo abandonado.

“Nuevo Chambacú es el mejor ejemplo de diálogo y concertación social que se ha dado en Cartagena. Aquí el cemento no arrasó, sino que transformó vidas. Hoy son más de 60 familias que vivían en este sector en medio de escombros y tablas, que ahora duermen sus noches bajo techos dignos y paredes de cemento. Lo que antes era un potrero desértico abandonado, ahora es el escenario deportivo y recreativo más lindo de la ciudad con 280 árboles nuevos sembrados”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Estos son los espacios de encuentro que merece y necesita Cartagena; son escenarios de alegría que sirven para sanar heridas del pasado, cuando en esta zona se sufrió la exclusión y el despojo, y ahora los hijos y nietos de esas familias expulsadas hace décadas vuelven para disfrutar de espacio público de calidad: gratuito, público e inclusivo. Esto además de transformación es reconciliación”.

El escenario deportivo de los niños cartageneros

La fase que hoy entró en funcionamiento está ubicada junto al Parque Espíritu del Manglar y cuenta con el parque infantil más grande de Cartagena. cancha de fútbol 11, cancha de fútbol 9, un inédito parque de mascotas, graderías cubiertas, camerinos, baterías sanitarias, canales hidráulicos, juegos infantiles, urbanismo con más de 280 árboles, parqueaderos, accesos, iluminación, zonas recreativas, espacio público, zonas administrativas, áreas comerciales y espacios pensados para que miles de niños y jóvenes, junto a sus familias, puedan entrenar, competir y compartir en condiciones dignas.

Pero más allá del concreto, el acero o las cifras, lo que realmente cambia aquí es la vida de mucha gente.

“Esto emociona porque aquí antes lo que había era abandono. Hoy hay niños jugando, familias caminando y una ciudad recuperando un espacio que merecía volver a vivir. Nuevo Chambacú es una obra hecha para la gente, para nuestros jóvenes, para que tengan oportunidades y escenarios dignos donde crecer”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante la entrega.

El mandatario también destacó el valor social de esta transformación para Cartagena.

“Aquí no vinimos simplemente a construir canchas. Vinimos a rescatar un sector completo de la ciudad y devolverlo al servicio de la ciudadanía. Este lugar será semillero de talentos, punto de encuentro para las familias y orgullo para Cartagena. Eso es lo que queremos: obras que de verdad le cambien la cara y el ánimo a la ciudad”, afirmó Dumek.

Más de 280 árboles

Uno de los componentes más importantes del Nuevo Chambacú es su apuesta ambiental y paisajística, pensada para devolverle vida, sombra y espacios verdes al sector.

El complejo contempla la siembra de 262 árboles de distintas especies, entre ellas guayacanes, mangos, robles morados, olivos, acacios rojos, alistonias, tréboles y mangles verdes, creando un entorno mucho más amigable, fresco y sostenible para deportistas, familias y visitantes.

A esto se suma la intervención con más de 1.740 metros cuadrados de arbustos, jardines y cubresuelos ornamentales, incluyendo especies como ave del paraíso, duranta roja, duranta gold, lirio crinum dorado, cinta blanca, trinitarias, uva playa y gloria matutina, que harán de Nuevo Chambacú no solo un escenario deportivo moderno, sino también un gran pulmón para la ciudad.

Para las mascotas

Nuevo Chambacú también fue concebido como un espacio de encuentro familiar, recreación, convivencia y recuperación integral de ciudad. Por eso, junto a la apertura oficial de Ligas Menores, la Alcaldía Mayor de Cartagena, en articulación con la UMATA, puso en marcha “Nuevo Chambacú Pet Family”, una experiencia pensada para que las familias disfruten este nuevo espacio junto a sus mascotas.

Desde este viernes 15 y hasta el lunes festivo 18 de mayo, entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, el complejo tendrá actividades pet friendly como pista de agility, jornadas recreativas, yoga pet, camping familiar, atención veterinaria y espacios especiales para compartir con los animales de compañía en un entorno seguro.

Seguridad garantizada

En materia de seguridad, el complejo contará con vigilancia privada permanente y un robusto sistema tecnológico articulado con Distriseguridad y la Policía Metropolitana de Cartagena. En total, fueron integradas 16 cámaras del nuevo escenario deportivo al Centro Automático de Despacho (CAD), permitiendo monitoreo en tiempo real de las instalaciones. Además, el sector cuenta con 3 cámaras PTZ del sistema CCTV de la ciudad para fortalecer la capacidad de reacción y brindar mayor tranquilidad a deportistas, visitantes y familias.

Wifi gratis

Además, Nuevo Chambacú también contará con un componente de conectividad gratuita para la ciudadanía. A través de la Oficina Asesora de Informática del Distrito, el complejo tendrá una nueva zona wifi pública y gratuita, permitiendo que niños, jóvenes, deportistas y familias puedan acceder a internet libremente dentro de este renovado espacio.

La red estará disponible para todos los visitantes, quienes solo deberán activar el servicio wifi y completar un breve formulario para conectarse de manera gratuita. Con ello, la Administración Distrital busca acercar más oportunidades de acceso digital y conectividad a los usuarios.

Su zona de parqueo

El complejo deportivo también fue diseñado pensando en la comodidad y accesibilidad de quienes lo visiten diariamente. Nuevo Chambacú contará con zonas de parqueadero organizadas para distintos tipos de movilidad, incluyendo capacidad para 33 vehículos, de los cuales 2 espacios estarán destinados a personas con movilidad reducida, además de 52 cupos para motocicletas y 16 espacios para bicicletas, promoviendo también medios de transporte alternativos y sostenibles.

Ligas Mayores, para el 15 de septiembre

Mientras Ligas Menores ya quedó habilitado para el uso ciudadano, en paralelo continúan avanzando las obras de Ligas Mayores, donde se desarrollan trabajos en la cancha principal de fútbol, el estadio de sóftbol, graderías, cubiertas metálicas, dugouts, skatepark, urbanismo, parqueaderos y zonas técnicas. Actualmente, el proyecto general registra un avance físico del 86 %.

Además, contará con la Casa Chambacú, un recinto de memoria histórica que será escenario de reivindicación del legado social y cultural de Chambacú, donde Manuel Zapata Olivella, autor de ‘Chambacú, corral de negros’, será protagonista de un lugar de encuentro académico y artístico.

El alcalde Dumak Turbay Paz manifestó que la idea es entregar a los cartageneros esta segunda etapa el próximo 15 de septiembre.

Es importante destacar que actualmente este proyecto genera 216 empleos directos, lo que ayuda a dinamizar la economía de las familias cartageneras.

La habilitación del Nuevo Chambacú hace parte de una apuesta más amplia de recuperación urbana y turística de Cartagena. Proyectos como la renovación de la calle de la Media Luna, el Reloj Floral, el Parque Espíritu del Manglar, la Plaza de Variedades, el Parque Apolo o el Gran Malecón del Mar se articulan para seguir revitalizando sectores estratégicos alrededor del Centro Histórico.

Hoy, Chambacú empezó a verse distinto. Donde antes había deterioro, ahora hay vida. Donde había abandono, hoy hay futuro. Y en medio de una ciudad que sigue transformándose obra tras obra, Nuevo Chambacú ya empezó a convertirse en ese lugar donde muchos niños cartageneros volverán a soñar en grande.