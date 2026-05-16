Un recorrido por las voces, sabores y expresiones que definen a Santander

Este programa de A Vivir Que Son Dos Días se realizó de manera especial en Bucaramanga, en el marco de la celebración del Día de la Santandereanidad. Durante la emisión, distintos invitados participaron para resaltar la cultura, la identidad y la gastronomía de la región.

Uno de ellos fue José Antonio Ramírez Gélvez, escritor del Diccionario Santandereano, una obra en la que recopiló cerca de 3.500 expresiones típicas del departamento con el objetivo de preservar su riqueza cultural y lingüística.

También estuvo presente Edwin Fernando Núñez, quien habló sobre la importancia de la constructora Marval en el país, destacando su labor en la construcción de vivienda y el impacto que ha tenido al cumplir el sueño de miles de familias, con más de 170.000 hogares entregados.

Bucaramanga, capital de Santander, es reconocida a nivel nacional como un referente de las comidas rápidas. Un ejemplo de ello es La Gloriosa, un restaurante que nació en plena pandemia y que hoy es reconocido por su propuesta gastronómica innovadora, incluyendo el uso particular de la salsa tártara de piña y la calidad del mejor horno del mundo.

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En el ámbito cultural y turístico, iniciativas como la de Darío Castillo junto con Casa del Libro Total, una de las bibliotecas digitales más grandes de Latinoamérica, y Tatiana Jaramillo de Nativa, un emprendimiento que destaca lo mejor de Bucaramanga a través de alimentos y elementos únicos de la región, buscan fortalecer la visibilidad del centro histórico de la ciudad a través de actividades culturales en las tardes junto con artesanías y productos típicos.

El turismo local también ha tomado fuerza gracias a propuestas como la de Kiara Atria, quien tras regresar de vivir en Venezuela encontró una oportunidad para promover y redescubrir el territorio, a través de la cuenta de Instagram QuéHacerBga.

En el campo musical, Fernando Meneses Romero, conocido como el “ginecobstetra más querido de Bucaramanga” también es reconocido por su aporte como compositor de grandes éxitos del Binomio de Oro de América, como Muere una Flor y Momentos de amor. Además, compartió anécdotas sobre cómo vivió la inspiración de algunas de sus composiciones y habló sobre su participación en el homenaje que le realizaron en el marco Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar.

Finalmente, desde la moda, la diseñadora Ale Ardila, creadora de Ale Ardila Studio, destacó el crecimiento del sector en la capital santandereana, resaltando que la moda es una forma de comunicación donde cada prenda transmite un mensaje.

Por su parte, Anderson Abaunza fue el encargado de la puesta en escena de las hormigas culonas en el Carnaval de Barranquilla, un proyecto que, según afirma, busca visibilizar la cultura santandereana a nivel nacional.