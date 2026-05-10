Somos Mhuyscas lleva la tradición indígena al Bogotá Fashion Week

La moda colombiana atraviesa un momento en el que las historias detrás de las prendas comienzan a ocupar un lugar tan importante como las propias colecciones. Cada vez más proyectos buscan reconocer el valor del trabajo artesanal y la memoria cultural que existe detrás de tejidos, bordados y técnicas heredadas por generaciones.

En medio de ese panorama aparece “Somos Mhuyscas”, una marca creada por Esteven y Camilo Castro desde el resguardo indígena muisca de Cota, en Cundinamarca. El proyecto nació mientras ambos estudiaban en la universidad y con el tiempo se convirtió en una plataforma para visibilizar el trabajo artesanal, la identidad indígena y los saberes ancestrales que permanecen vivos en distintos territorios del país.

En A Vivir Que Son Dos Días, Esteven Castro explicó que el objetivo de la marca siempre ha sido conectar lo tradicional con lo contemporáneo, mostrando que las comunidades indígenas de Cundinamarca continúan creando, transformando y participando activamente en espacios culturales y comerciales del país.

La empresa cuenta con alrededor de 12 personas que hacen parte del proyecto entre bordadores, confeccionistas, ilustradores y artesanos que trabajan de manera colectiva en cada colección. Más que una estructura tradicional de mercado, Estiven describió el proceso como una comunidad construida desde el intercambio de conocimientos, donde las ideas creativas también nacen del diálogo constante con quienes conservan las técnicas artesanales.

La propuesta de “Somos Mhuyscas” también busca ampliar la mirada sobre la identidad colombiana dentro de la moda. El creador señaló que en el país existen múltiples comunidades indígenas y tradiciones textiles que pocas veces llegan a estos escenarios, pese al valor cultural y artístico que representan. Por eso, la presencia de la marca en el Bogotá Fashion Week se convierte también en una oportunidad para abrir conversaciones sobre territorio, memoria y creación colectiva.

“Somos Mhuyscas” participará por segunda vez en el Bogotá Fashion Week, que se realizará el 12, 13 y 14 de mayo en Bogotá. La marca tendrá espacios de exhibición, venta y conversatorios, además de presentar su más reciente colección llamada Mestizo.