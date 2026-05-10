La niña huilense que participará en el mundial de robótica en Japón

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Denise aseguró que es un orgullo poder representar al país en esta nueva edición del campeonato mundial. Aunque actualmente no cuenta con patrocinadores, decidió seguir apostándole a la robótica porque es una de sus grandes pasiones. La joven es oriunda de El Juncal, una zona rural del municipio de Palermo, Huila.

Denise ha logrado importantes resultados en competencias nacionales e internacionales. En 2024 se coronó campeona internacional en las categorías Rugged y A-MAZE-ING y en 2025 viajó a Beijing en China para representar a Colombia en el mundial RoboRAVE 2025, donde logró ubicarse dentro del Top 10 mundial. Ese mismo año volvió a obtener un título internacional, resultado que le dio el cupo para participar en el mundial de Japón 2026.

Para Denise, competir en Osaka no solo representa un reto, sino también la oportunidad de cumplir uno de sus mayores propósitos: convertirse en campeona mundial. Sueña con ser una gran científica y aportar al desarrollo tecnológico del mundo. Entre sus metas académicas está ingresar al Massachusetts Institute of Technology y demostrar que una niña del campo huilense puede llevar la bandera de Colombia a lo más alto.