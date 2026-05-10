La casa de los espíritus llega a Prime Video con una fiel adaptación

Desde su publicación, La casa de los espíritus se convirtió en una de las obras fundamentales de la literatura latinoamericana. La historia escrita por Isabel Allende no solo marcó generaciones de lectores, sino que también abrió conversaciones sobre familia, poder, memoria y violencia política en el continente.

Más de 30 años después de su primera adaptación al cine, la novela vuelve a la pantalla con una serie producida por Prime Video que reúne actores de distintos países de la región y construye una nueva lectura audiovisual de este clásico literario.

En A Vivir Que Son Dos Días, los actores Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo hablaron sobre el reto de llevar a la pantalla una historia tan cercana para el público latinoamericano y al mismo tiempo tan reconocida a nivel mundial.

Alfonso Herrera, quien interpreta a Esteban Trueba durante todas las etapas del personaje, aseguró que el proyecto representó uno de los mayores desafíos de su carrera por la complejidad emocional del papel y el peso que tiene la novela dentro de la literatura universal. El actor también destacó la importancia de seguir enfrentando cada proyecto desde el aprendizaje y la búsqueda de verdad dentro de los personajes.

Por su parte, Dolores Fonzi y Juan Pablo Raba resaltaron el valor de construir una producción latinoamericana con actores de diferentes países, algo que, según explicaron, fortalece la conexión regional y permite que más públicos se sientan representados dentro de la historia. Mientras tanto, Nicole Wallace y Fernanda Castillo coincidieron en que uno de los mayores retos fue encontrar un acento común que respetara el universo de la serie sin perder naturalidad frente a las audiencias del continente.

La producción también ha llamado la atención por el nivel de detalle en la ambientación, el vestuario y la adaptación visual de personajes emblemáticos del libro. A eso se suma la participación de Isabel Allende como productora del proyecto y la presencia de nombres como Eva Longoria y Pablo Larraín dentro del equipo creativo.

La casa de los espíritus ya se encuentra disponible en Prime Video. La serie tendrá ocho episodios en total y estrenará sus últimos capítulos el próximo 13 de mayo, completando una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas de los últimos años.