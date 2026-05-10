Los senderos ecológicos que invitan a redescubrir la riqueza natural de Bogotá

En una charla con A Vivir Que Son Dos Días, Camilo Robledo, cofundador de Live Happy, destacó la importancia de preservar estos espacios naturales y explicó que, en el marco del Día del Árbol, celebrado el pasado 29 de abril, fue inaugurado este nuevo recorrido ecológico. Además, resaltó que los cerros orientales albergan el parque metropolitano más grande que puede tener una ciudad latinoamericana, convirtiéndose en una reserva natural ubicada a pocos minutos del entorno urbano.

A través de Live Happy, Camilo Robledo ha promovido la conservación ambiental y el turismo responsable en las diferentes reservas naturales de la capital. Con la apertura de La Serrana, ya son dos los trayectos habilitados bajo esta iniciativa. Así mismo, jóvenes del barrio San Luis participan activamente en el cuidado y protección de este espacio, recibiendo capacitaciones en senderismo y socorrismo de alta montaña para garantizar el bienestar de quienes visitan el lugar.

El recorrido cuenta con aproximadamente cinco kilómetros hasta llegar al mirador del Salto del Halcón. Para ingresar, las personas deben realizar una reserva previa a través de la aplicación de Live Happy. Más allá de promover caminatas ecológicas, este proyecto busca recordar la importancia de los ecosistemas de los que provienen muchos de los recursos naturales utilizados diariamente en la capital.

Camilo Robledo también hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer el ecoturismo responsable y el respeto por estos entornos naturales. Según explicó, la falta de conciencia ambiental de algunos visitantes ha dificultado las labores de conservación que adelantan las comunidades de la zona, especialmente en el manejo de residuos y el cuidado de los caminos naturales.

Durante el trayecto, los visitantes pueden encontrar cascadas, páramos, quebradas, fósiles y miradores con vistas panorámicas de la ciudad, elementos que reflejan la riqueza ambiental y la biodiversidad que muchas veces pasan desapercibidas en medio del ritmo urbano. Desde Live Happy han recorrido senderos que conectan sectores como Usme hasta El Codito, sumando cerca de 200 kilómetros de rutas interconectadas en los cerros orientales.

Actualmente, con el apoyo de entidades públicas, se continúa trabajando en la habilitación de nuevos corredores ambientales. Según Camilo Robledo, hoy existen alrededor de 15 rutas verdes disponibles para visitar en Bogotá, sin contar los humedales y otros espacios ecológicos que invitan a los ciudadanos a redescubrir y cuidar el patrimonio natural de la ciudad.