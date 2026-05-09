Arte colombiano encuentra nuevas puertas en la Bienal de Venecia

La Bienal de Venecia reúne algunas de las propuestas artísticas más relevantes del mundo, y se ha convertido en una vitrina clave para creadores contemporáneos. Participar allí significa entrar en conversación con distintas culturas, miradas y corrientes artísticas en uno de los epicentros históricos del arte europeo.

Uno de los protagonistas de la Bienal es Joaquín Restrepo, un artista colombiano que ha construido un recorrido internacional a partir de exposiciones, esculturas y residencias en diferentes ciudades del mundo. Su llegada a Venecia representa un nuevo paso dentro de una trayectoria que ha encontrado eco en espacios culturales de Europa, América y Asia.

En A Vivir Que Son Dos Días, Joaquín Restrepo explicó que su acercamiento a la Bienal comenzó durante una estadía en Houston, donde surgieron conexiones que posteriormente lo llevaron al circuito artístico italiano. El proceso incluyó encuentros con galeristas, residencias y la posibilidad de instalarse temporalmente en un histórico palacio veneciano vinculado al patrimonio cultural de la ciudad.

Está experiencia además de representar un reconocimiento artístico, también marca un punto de inflexión para la circulación de sus obras al ser parte del Bienal transforma la manera en que se proyecta un portafolio internacional y abre nuevas oportunidades para continuar desarrollando proyectos en otros países.

Joaquín Restrepo también destacó cómo el contacto con diferentes culturas ha influido en su proceso creativo. Cada ciudad, termina aportando nuevas formas de observar, interpretar y construir el arte. Esa relación constante con distintos territorios ha convertido lugares como Bogotá, Budapest, Barcelona o Ciudad de México en espacios cercanos a su identidad artística y personal.

El artista sigue trabajando en nuevas piezas para una exposición programada en Zürich durante la semana del arte de esa ciudad el próximo 12 de junio.