Combate dejó un integrante de las disidencias de Calarcá abatido y cuatro capturados en el Tolima

Tolima

A lo largo de este jueves, soldados del Batallón de Infantería N.° 18 coronel Jaime Rooke de la Sexta Brigada del Ejército Nacional desplegaron un operativo contra el frente Joaquín González de las disidencias de las Farc en la vereda La Espera, en Rovira, Tolima, lo cual desencadenó un combate con los subversivos de la facción de alias Calarcá.

En diálogo con Caracol Radio, el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, indicó que en medio del combate fue abatido uno de los integrantes del grupo al margen de la ley y cuatro más fueron capturados, entre ellos alias “Esteban” o “El Costeño”, quien hace poco había asumido como cabecilla principal.

“Hasta este sector llegaron nuestros soldados y desarrollaron esta operación, logrando este resultado contundente. Con este golpe tan certero que se le ha dado a esta comisión podemos informar que esta comisión prácticamente ha sido desarticulada en su totalidad”, aseguró el coronel.

Alias Esteban había asumido hace menos de un mes el liderazgo del grupo armado tras la captura en Bogotá del máximo cabecilla, alias Marcos.

“Alias Esteban estaría realizando exigencias económicas mediante actividades de extorsión a campesinos y comerciantes de la zona, a cambio de permitirles permanecer en sus fincas y veredas, exigiéndoles un millón de pesos por cabeza de familia en cada vereda”, reveló el coronel.

Según informó el Ejército, este cabecilla les daba un plazo máximo de 17 meses a las víctimas para pagar las extorsiones; de lo contrario, las amenazaba con desplazarlas. Las veredas afectadas fueron Florida Alta, La Libertad, El Caldillo, San Hiloe, Alto Bonito y Puracé, donde se estima que afectaban a 950 familias.

Adicionalmente, se conoció que atemorizaban a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas para citar a los habitantes.

En medio de la operación también se incautaron seis fusiles, 10 proveedores, dos radios y pilas para radio. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.