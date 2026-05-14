A prisión los presuntos responsables del asesinato del empresario ‘Morrongo’ en el Tolima

Tolima

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro hombres señalados de participar en el atentado que dejó dos personas muertas y otra herida en zona rural de San Sebastián de Mariquita, norte del Tolima.

Se trata de Jesús Antonio Pino Palacio, Faber Andrés Sandoval Patiño, Gabriel Rivera Ospina y Diego Alonso Bedoya Bustamante, señalados por el ataque en el que murieron Francisco Javier Sandoval Buitrago, conocido con el alias de “Morrongo”, y Hernando Laverde Varón. Además, Carlos Alberto López Sarmiento, alias “Gallo”, resultó herido.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima les imputó los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones, todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

De acuerdo con la investigación, el 4 de noviembre de 2024 los hoy procesados llegaron a una hacienda del municipio, donde supuestamente inspeccionarían un ganado para una posible compra. Sin embargo, antes de ingresar al lugar, al parecer dispararon contra los tres hombres, dos de los cuales fallecieron.

Una millonaria deuda

Bedoya Bustamante habría actuado como determinador, al coordinar presuntamente la ejecución del crimen. Por su parte, Pino Palacio y Sandoval Patiño habrían desempeñado el rol de sicarios, mientras que Rivera Ospina sería el encargado de labores de vigilancia y seguimiento.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron a los señalados en Ibagué, San Sebastián de Mariquita (Tolima), La Dorada (Caldas) y Medellín (Antioquia). Además, se logró la incautación de 450 cartuchos, 10 celulares y otros elementos.

Según la información recopilada durante la investigación, el posible móvil del crimen sería una deuda económica de considerable cuantía, estimada preliminarmente en cerca de 10 mil millones de pesos, situación que habría motivado la planeación y ejecución del ataque armado.