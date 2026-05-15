Alerta en colegios de Ibagué por propagación del virus de manos, pies y boca

Ibagué

En alerta permanecen las comunidades educativas de Ibagué por la propagación del virus de manos, pies y boca, identificado en varios colegios de la ciudad. Uno de ellos es el San Bonifacio de las Lanzas, que suspendió las clases presenciales tras detectar algunos casos.

Al respecto, la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, entregó un parte de tranquilidad a padres de familia, cuidadores y comunidad educativa, señalando que se trata de una enfermedad común, aunque de fácil transmisión y con síntomas incómodos.

“Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a los padres de familia. La enfermedad de manos, pies y boca es una infección frecuente en niños, de fácil transmisión por contacto, pero que en la mayoría de los casos no representa gravedad y se maneja de forma ambulatoria en casa”, afirmó la funcionaria.

La enfermedad se caracteriza por la aparición de fiebre, malestar general y llagas o ampollas en la boca, manos y pies. El contagio ocurre principalmente por contacto directo con secreciones o superficies contaminadas.

La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones educativas y a las familias para prevenir la propagación del virus:

Promover el uso permanente de tapabocas en entornos escolares.

Reforzar el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Evitar el contacto cercano entre niños con síntomas.

Mantener en casa a los menores que presenten fiebre o lesiones hasta su recuperación total.

“Es importante que los niños que presenten síntomas permanezcan en casa, en reposo, para evitar nuevos contagios. Esta enfermedad suele evolucionar de manera similar a un cuadro gripal y desaparece en pocos días con los cuidados adecuados”, agregó Guzmán.

Finalmente, la funcionaria advirtió que no se trata de una situación que deba generar alarma en la ciudad, pero hizo un llamado a la corresponsabilidad de padres, cuidadores e instituciones educativas para adoptar las medidas preventivas y proteger la salud de los menores.