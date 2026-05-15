Subsidiarán por nueve meses el arriendo a familias afectadas por incendio de Los Álamos en Ibagué

Ibagué

Tras el grave incendio registrado en el sector de Los Álamos en Ibagué, que dejó cerca de 90 familias afectadas, se declaró la calamidad pública para atender a estas personas y brindarles ayudas luego de la conflagración que las dejó sin techo ni vivienda.

Más de un mes después de la emergencia, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo informó que aprobó el Plan de Acciones Específicas (PAE), que incluye la entrega de subsidios de vivienda para las familias afectadas durante nueve meses.

“Con el PAE vamos a subsidiar con $400.000 los arriendos para ellos, el cual va a estar definido de la siguiente forma: tres meses los dará la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, tres meses la Gobernación del Tolima y tres meses la Alcaldía de Ibagué. Es decir, se subsidiarán nueve meses de arriendo a las familias”, explicó Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

El funcionario aclaró que el subsidio es un apoyo y no un cubrimiento total del pago de los arriendos. El paso a seguir es reunirse con las personas para que manifiesten la aceptación de este recurso. Posteriormente, se realizarán los traslados presupuestales e iniciará el giro de los recursos.

Los compromisos se adquirieron después de mesas de trabajo con entidades departamentales y nacionales, además de organismos de socorro y dependencias de la Administración Municipal, que anunciaron una articulación permanente para entregar soluciones definitivas a las familias vulnerables, como un posible proyecto de vivienda.