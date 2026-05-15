Capturan a siete de los denominados “brujos” en El Espinal: les hallaron drogas y armas

Tolima

En las últimas horas se realizó un megaoperativo contra una banda de los denominados “brujos” en El Espinal, el cual permitió la captura de siete personas señaladas de participar en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos.

El megaoperativo se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia y policía judicial adelantadas por funcionarios de la SIJIN de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes realizaron seis diligencias de allanamiento en los barrios San Rafael, Las Victorias y las invasiones Entre Ríos y Altamira.

Durante el desarrollo de las diligencias se logró la captura de presuntos delincuentes conocidos con los alias de “Céspedes”, “Niño Bu”, “Morocho”, “La Flaca” y “Malvavisco”, quienes presuntamente estarían involucrados como dinamizadores del delito de homicidio en El Espinal, municipio que afronta una crisis de seguridad desde hace varios meses.

Asimismo, se logró la captura de alias “Willy”, señalado de presuntamente dedicarse a la comercialización de sustancias estupefacientes en sectores como Cafasur, Entre Ríos y La Esperanza.

Las autoridades lograron además la incautación de dos armas de fuego, entre ellas una pistola Glock y un revólver, además de una pistola traumática, una gramera, 37 cartuchos calibre 9 milímetros, un cartucho calibre 38, cinco cartuchos para arma traumática, ocho celulares, 21 dosis de marihuana y elementos relacionados con prácticas de santería o esoterismo.

“Los capturados, junto con las armas y demás elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 60 Seccional de Ibagué por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Las armas de fuego fueron enviadas a estudios balísticos con el fin de determinar su posible uso en hechos violentos ocurridos en la región. De igual forma, se logró establecer que una de las pistolas habría sido hurtada en el municipio de San José del Fragua, Caquetá, a un funcionario de la Unidad Nacional de Protección.

Las autoridades también indicaron que algunos de los hoy capturados registran anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Bajo la fachada de actividades esotéricas, presuntamente cometerían otros delitos relacionados con el tráfico de drogas y sicariatos.