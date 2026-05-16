Hostigada estación de policía en el municipio de Hacarí

Norte de Santander

Momentos de pánico y zozobra vivieron en las últimas horas los habitantes del municipio de Hacarí en la región del Catatumbo luego que fuera hostigada la estación de policía por un grupo armado.

Con ráfagas de fusil y explosivos los uniformados fueron atacados durante varios minutos en una situación que provocó tensión en el casco urbano.

El hecho provocó tensión en la comunidad que se resguardo en las viviendas y que los mantuvo en vilo, por la situación violenta.

Por ahora se desconoce si hay uniformados lesionados frente al hecho que se registró en las últimas horas al norte del departamento.

Este es el quinto ataque contra la fuerza pública en esta semana en la región del Catatumbo donde el Eln y las farc a través del frente 33 mantienen una confrontación desde hace 16 meses.