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16 may 2026 Actualizado 01:10

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Fútbol

Prográmese con la agenda deportiva del fin de semana: semifinales de Liga, Giro de Italia y más

Será un cierre cargado de emociones.

Prográmese con la agenda deportiva del fin de semana: semifinales de Liga, Giro de Italia y más. (Photo by Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images)

Prográmese con la agenda deportiva del fin de semana: semifinales de Liga, Giro de Italia y más. (Photo by Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images) / Jacques Feeney/Offside

Prográmese con la agenda deportiva del fin de semana: semifinales de Liga, Giro de Italia y más. (Photo by Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images)
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Se avecina un fin de semana con lunes festivo incluido y seguramente el deporte internacional traerá muchas emociones. No será solo fútbol, incluyendo las semifinales de la Liga Colombiana 2026-I, sino también habrá espacio para las etapas 8 y 9 del Giro de Italia 2026.

  • Sábado 16 de mayo

6 AM - Etapa 8 del Giro de Italia 2026 (DSPORTS 2)

9 AM - Final de la FA Cup: Chelsea vs Manchester City (ESPN)

6 PM - Semifinales Liga Colombiana: Deportes Tolima vs Atlético Nacional (Win Sports +)

8:30 PM - Semifinales Liga Colombiana: Independiente Santa Fe vs Junior de Barranquilla (Win Sports +)

  • Domingo 17 de mayo

5:20 AM - Fecha 37 de Serie A: Roma vs Lazio (ESPN 2)

6:30 AM - Fecha 37 de la Premier League: Manchester United vs Nottingham Forest (ESPN)

7:50 AM - Fecha 37 de Serie A: Inter de Milán vs Hellas Verona (ESPN 2)

6 AM - Etapa 9 del Giro de Italia 2026 (DSPORTS 2)

12 PM - Fecha 37 de LaLiga: Sevilla vs Real Madrid (ESPN)

2:15 PM - Fecha 37 de LaLiga: FC Barcelona vs Real Betis (DSPORTS)

  • Lunes 18 de mayo

2 PM - Fecha 37 de la Premier League: Arsenal vs Burnley (ESPN)

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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