Policía recupera dos motocicletas que habían sido robadas en el municipio de Magangué

La ofensiva contra el hurto de motocicletas sigue dando resultados en el municipio de Magangué. Uniformados de la Policía Nacional lograron recuperar dos motocicletas que aparecían reportadas por hurto y que tenían solicitudes de inmovilización vigentes por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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El primer procedimiento se realizó en el barrio Centro, sector Primero de Mayo, cerca de la cancha, donde los policías adelantaban labores de registro, control y solicitud de antecedentes. Al verificar en el dispositivo PDA la placa SXH-80C, las autoridades evidenciaron que la motocicleta marca BAJAJ, modelo 2014, color negro, figuraba con antecedentes positivos por hurto.

Tras ampliar la información con personal de Policía Judicial del Departamento de Policía Bolívar, se confirmó que el automotor presentaba una solicitud de inmovilización vigente emitida por la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, en el barrio Centro, sector parque de Las Américas, uniformados consultaron la placa QWM41B de otra motocicleta BAJAJ, modelo 2010, color negro, la cual también registró antecedentes positivos.

Según las autoridades, este vehículo era requerido por la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Medellín por el delito de hurto.

Las dos motocicletas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

“Continuamos desplegando acciones contundentes para combatir el hurto en todas sus modalidades. Gracias a los controles permanentes y a la verificación de antecedentes, seguimos recuperando vehículos y entregando resultados en favor de la seguridad ciudadana”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.