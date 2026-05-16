Marca Bolívar lanza nueva colección “El Canto de las Aves” en feria AMA Caribe

Hasta el domingo 17 de mayo se podrá apreciar en la feria AMA Caribe 2026, en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla, ‘El Canto de las Aves’, la nueva colección de piezas artesanales de Marca Bolívar, inspirada en la biodiversidad del departamento.

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La colección toma como inspiración cinco aves representativas de Bolívar: el Loro Cabeciazul, la María Mulata, la Habia Gorgirroja, la Espátula Rosada y el Carpintero Habado. Sus colores, formas, movimientos y cantos fueron reinterpretados por artesanos bolivarenses en piezas de moda, decoración y mesa que exaltan la riqueza natural y cultural del territorio.

En esta colección participaron 19 unidades productivas de artesanos provenientes de 11 municipios y corregimientos del departamento: San Jacinto, Cartagena, Pontezuela, Turbaco, Barú, Cicuco, Cascajal, Mompox, Calamar, Hatillo de Loba y Barranco de Yuca.

A través de 15 técnicas artesanales, los creadores dieron vida a piezas que integran oficios tradicionales como el tejido en palma sará y coco, talla en madera, tejido en zuncho y enea, marroquinería, trabajo en totumo, alfarería, crochet, mostacilla, telar vertical y piedra anfibia, entre otros procesos que hacen parte de la identidad artesanal de Bolívar.

La gestora social del departamento, Angélica Salas, explicó como esta apuesta continúa fortaleciendo oportunidades para las comunidades artesanas del territorio.

“Cada colección que nace desde Marca Bolívar es también una plataforma para visibilizar el talento, preservar nuestras tradiciones y seguir generando oportunidades para cientos de familias artesanas del departamento. Invitamos a todos a conocer El Canto de las Aves en AMA Caribe y también en nuestro Centro Artesanal en Cartagena”, afirmó.

Por su parte, la gerente de Marca Bolívar, Fara Alies, indicó el valor creativo y conceptual de esta nueva apuesta de la marca territorial.

“Esta colección representa la evolución creativa de Marca Bolívar y el enorme potencial de nuestros artesanos para transformar elementos de nuestro territorio en diseño con identidad. El Canto de las Aves no solo exalta la biodiversidad de Bolívar, también honra las manos que crean cada pieza”, expresó.

La colección El Canto de las Aves representa un homenaje a las manos artesanas que transforman materiales, memorias y elementos de la naturaleza en creación. Así como cada ave tiene un canto único, cada pieza guarda una historia, un oficio y una tradición.

La colección estará disponible a partir de este 14 de mayo en el Centro Artesanal Marca Bolívar, ubicado en el Palacio de la Proclamación, en el Centro Histórico de Cartagena.