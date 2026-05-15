Cemento País apoya a la Fundación Mascoty para reconstruir sus instalaciones en Barranquilla

La Fundación Mascoty, organización dedicada a la protección y cuidado de animales en situación de vulnerabilidad en Barranquilla, recibió un importante respaldo por parte de Cemento País. La empresa realizó una donación de cemento destinada a la reconstrucción y mejora de la infraestructura del refugio, la cual resultó gravemente afectada tras una incursión de delincuentes en sus instalaciones.

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Los daños, causados por individuos desconocidos que irrumpieron en el lugar, no solo comprometieron la seguridad física del recinto, sino que también pusieron en riesgo la integridad de los animales que allí se encuentran. Ante esta emergencia, la entrega de materiales se convirtió en una pieza clave para restablecer la tranquilidad en el hogar de paso y garantizar que los procesos de recuperación de las mascotas continúen sin contratiempos.

Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, destacó la importancia de sumarse a este tipo de iniciativas sociales que impactan positivamente en el entorno. “Estamos comprometidos con la comunidad y con aquellos que necesitan ayuda. La labor de la Fundación Mascoty es invaluable y nos alegra poder contribuir a su noble causa”, señaló el directivo.

Por su parte, los representantes de la fundación agradecieron el gesto de la compañía, resaltando que este apoyo les permitirá fortalecer los cerramientos y muros del lugar para evitar futuros ataques de la delincuencia. Con esta acción, la fundación reafirmó su compromiso con el bienestar animal y continuará con su labor de rescatar y transformar la vida de cientos de animales abandonados en la capital del Atlántico.