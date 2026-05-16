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16 may 2026 Actualizado 03:23

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Gaula de la Policía dictó pautas contra la extorsión a gremio empresarial en Mamonal

Las autoridades reforzaron la difusión de la línea 165 bajo la campaña institucional ‘Yo no pago, yo denuncio’

Gaula de la Policía

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El Gaula de la Policía Nacional adelantó una robusta jornada de prevención y seguridad en la zona industrial de Mamonal, dirigida de manera especial al gremio empresarial de Cartagena.

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La actividad, que se desarrolló en las instalaciones de la empresa Ecopetrol, hace parte del plan estratégico ‘Unidos contra la Extorsión y el Secuestro’, mediante el cual los uniformados socializaron con directivos y empleados las principales modalidades utilizadas por las estructuras criminales para realizar exigencias económicas ilegales, tales como llamadas extorsivas e intimidaciones digitales.

El eje central de la capacitación fue el fortalecimiento de la campaña institucional ‘¡Yo no pago, yo denuncio!’, una iniciativa que pretende erradicar el temor entre los comerciantes e incentivar el reporte oportuno de cualquier anomalía.

Para facilitar este proceso, las autoridades insistieron en el uso de la línea de atención gratuita 165, una plataforma que permanece habilitada durante las 24 horas del día bajo estrictos parámetros de reserva, reiterando que el trabajo conjunto es clave para consolidar un entorno productivo seguro en la ciudad.

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