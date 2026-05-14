Proyecto escolar de Garzón representará al Huila en Olimpiadas Steam + Colombia

Neiva

En la vereda El Paraíso, zona rural del municipio de Garzón, 22 estudiantes de la institución educativa Ramón Alvarado Sánchez están transformando el campo con tecnología. Jóvenes de los grados séptimo, octavo, noveno y décimo desarrollaron un sistema de riego inteligente que hoy se convierte en ejemplo de innovación y sostenibilidad en el Huila.

El proyecto, denominado “Paraíso Verde”, nació como respuesta a las problemáticas relacionadas con el manejo del agua en procesos agrícolas. “A través del uso de sensores, microcontroladores ESP32 y sistemas de monitoreo, los estudiantes diseñaron soluciones de riego inteligente” explicó Argemiro Vargas Villareal, docente y director del proyecto.

Luego de tres años de investigación y pruebas, la iniciativa evolucionó hacia un sistema basado en tecnología IoT que busca fortalecer la productividad agrícola y reducir el desperdicio de agua en huertas escolares rurales. Además, incorpora análisis de datos y tecnologías como LoRa, proyectando incluso la interconexión de 12 sedes educativas rurales del municipio.

Gracias a su impacto pedagógico y ambiental, “Paraíso Verde” fue escogido como uno de los 12 proyectos que representarán al Huila en las Olimpiadas Steam+ Colombia 2026, organizadas por el Ministerio de Educación. El proyecto busca demostrar cómo la tecnología y la educación pueden convertirse en herramientas clave para transformar las comunidades rurales.