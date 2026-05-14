Neiva avanza en la reconstrucción del Monumento 14 del Cementerio Central

Neiva

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Neiva, Jorge Lozano, entregó detalles sobre los avances en la reconstrucción del Monumento 14 del Cementerio Central, uno de los puntos de interés forense priorizados por la Jurisdicción Especial para la Paz desde el año 2019. Este espacio hace parte de las medidas cautelares adoptadas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en medio del conflicto armado.

Según explicó el funcionario, el cementerio cuenta con 15 puntos de interés forense que debían ser intervenidos por entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Medicina Legal. Sin embargo, aseguró que hasta el inicio de la actual administración no se habían desarrollado acciones humanitarias en estos lugares.

De acuerdo con Lozano, durante los últimos dos años se logró avanzar en la intervención de 11 de esos 15 puntos, incluido el Monumento 14, considerado uno de los espacios más complejos por la cantidad de cuerpos encontrados. Aunque inicialmente se estimaba la presencia de entre 180 y 190 cuerpos, las labores de exhumación permitieron establecer que allí reposaban más de 220.

El secretario indicó que el antiguo monumento fue demolido en octubre del año pasado y actualmente se gestionan recursos cercanos a los 400 millones de pesos para la construcción de un nuevo espacio con enfoque en memoria histórica y reparación simbólica. La primera fase contará con apoyo del Ministerio del Interior y el PNUD, mientras que la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva financiarán las obras complementarias y urbanísticas.