“El roedor ingresó desde las vías públicas”: negocio responde tras video viral en Neiva

Neiva

Luego de la circulación de un video en redes sociales donde aparece un roedor dentro de un reconocido local de comidas rápidas en Neiva, directivos de Salchiboom entregaron su versión de los hechos y señalaron que el animal habría ingresado desde el exterior del establecimiento, específicamente desde la vía pública y alcantarillados cercanos a la zona.

Leonardo Silva, jefe administrativo y de personal del negocio, explicó que, “tras una revisión exhaustiva en nuestras cámaras de seguridad y protocolos de limpieza se confirmó pues que realmente el roedor ingresó desde las vías públicas”. Además, indicó que el local mantiene vigente la documentación relacionada con fumigación y control de plagas, exigida por las autoridades sanitarias.

El gerente del establecimiento afirmó que el video fue grabado por personas que se encontraban en el sitio y que, aunque la publicación original habría sido eliminada, terminó compartiéndose masivamente en otras plataformas. Según dijo, el contenido afectó la imagen del emprendimiento y generó una disminución en las ventas durante los días posteriores a la viralización.

Pese al impacto generado, Salchiboom anunció que continuará atendiendo al público y prepara una jornada especial durante el fin de semana para celebrar el Día de la Madre. La actividad incluirá música, registro fotográfico y espacios para las familias que asistan al lugar, como parte de una estrategia para reencontrarse con sus clientes y fortalecer nuevamente la confianza en la marca.