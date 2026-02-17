Casa de la Mujer denuncia robo en sede de Teusaquillo: se llevaron computadores y archivos físicos

Por medio de un comunicado, Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer denunció que este lunes, 16 de febrero, fueron víctimas de un robo en la sede ubicada en la localidad de Teusaquillo.

“Se llevaron los computadores, el sistema de comunicaciones, la central de información de la oficina, revisaron el archivo impreso de la organización, discos duros portátiles con backs up. Además, cortaron el sistema eléctrico”, denunció Sánchez.

Agregaron además que, “esto es una enorme preocupación el robo de la información y de los archivos institucionales. En este momento solo tenemos comunicación por vía móvil”.

Así mismo, indicaron que esperan una rápida atención de las autoridades, “agradecemos de antemano la solidaridad de quienes han confiado en que el país puede ser distinto para las mujeres”.

Entretanto, las autoridades confirmaron que efectivamente se recibió una llamada a la línea de emergencia 123 para denunciar la situación. Por ahora, la investigación está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.