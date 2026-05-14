Educación vial busca frenar aumento de siniestros en las calles de Neiva

Neiva

El equipo de educación vial está conformado por 10 profesionales y 10 apoyos asistenciales de diferentes áreas, entre ellos pedagogos, administradores públicos y otros especialistas que trabajan diariamente en las comunas y diferentes sectores del municipio. Las jornadas incluyen capacitaciones, actividades lúdicas y operativos pedagógicos dirigidos a conductores, peatones y estudiantes.

La Secretaría de Movilidad de Neiva, a través de la Unidad de Educación y Seguridad Vial, continúa fortaleciendo las estrategias pedagógicas para disminuir los siniestros viales en la ciudad. Desde esta dependencia se indicó que, aunque el parque automotor crece diariamente con la compra de motos y vehículos, el objetivo principal es reducir los accidentes mediante procesos de educación ciudadana y cultura vial.

Según Fair Sánchez, de la secretaria de movilidad, explico que “datos del Observatorio de Seguridad Vial, los motociclistas continúan siendo los actores viales que más infracciones cometen. Además, las cifras indican que los siniestros con fatalidades aumentan durante los fines de semana, especialmente por exceso de velocidad y la peligrosa combinación de alcohol y conducción”.

Dentro de las estrategias implementadas se destacan programas como “Viajeritos con Seguridad Vial”, enfocado en niños de 0 a 11 años, y los planes de movilidad escolar que ya funcionan en 13 instituciones educativas de la ciudad. Asimismo, durante las campañas pedagógicas se entregan elementos reflectivos y cascos a motociclistas, buscando incentivar el uso adecuado de estos implementos y fortalecer la prevención en las vías de la capital huilense.