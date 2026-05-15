En Soracá, Santa Sofía y Monguí agentes del ITBOY han sido violentados

La gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY) Yesyka Lysedt Téllez Montañez, denunció que hay una situación que preocupa dentro del instituto, ya que es la segunda vez que, en Soracá, una persona de este municipio convoca a través de las redes sociales para que saquen de forma violenta a los agentes que hacen control en las vías.

“Yo, como gerente de este instituto, estoy luchando y junto a ellos y a todo mi equipo de trabajo para disminuir la siniestralidad en las vías para que las familias estén felices, para que los trayectos sean más seguros, para que las vías estén controladas y ningún tipo de delincuencia en las vías. Nuestra presencia durante nuestros trabajos de control es muy organizada y sobre todo supremamente planeada, en especial en los lugares donde la siniestralidad es alta como Soracá”.

Hechos

La funcionaria relata que uno de los habitantes de la ciudad de Soracá, hace la convocatoria en redes sociales para que lleguen a hacerle asonada “a mi grupo de agentes los agreden con insultos, y con botellas en mano empieza a lanzar piedras al vehículo en el que se transportan además de los insultos y de las agresiones verbales de las que fueron objeto mi equipo de trabajo”.

“Empiezan a llegar armados alrededor de 15 personas a este espacio con palos y botellas, en su mayoría también en alto estado de embriaguez, entonces nos toca salir de este municipio por la puerta pequeña aun cuando nuestra misionalidad realmente es lograr disminuir la siniestralidad”, comentó.

Téllez compartió que se ha logrado una disminución de siniestros del 20% en comparación con el año anterior, producto de la prevención, control y señalización que han tenido en las vías. Lastimosamente, dice, que la comunidad cree que están haciendo algo en contra de ellos y empiezan, no sólo maltratar y agredir física y verbalmente a los funcionarios del ITBOY, impidiendo realizar el trabajo de manera profesional.

“Este es el segundo de tres eventos que hemos tenido, el primero ocurrió en Santa Sofía, también llegaron alrededor de 30 personas armadas con palos a quemar nuestros vehículos de transporte. Triste porque es inentendible, en especial cuando en estos espacios es donde más siniestros hay y lo que hacen es atacar a los agentes que son seres humanos, tienen su familia y viven de este trabajo”.

Finalmente compartió otro caso y el más delicado, “cuando el martes, en el municipio de Monguí, uno de mis agentes le hace la parada a un motociclista que seguramente no tenía sus documentos en regla y por eso pasa, no frena y atropella al funcionario. Mi agente es trasladado al hospital de Sogamoso en donde tuvo que pasar la noche en observación porque se golpea la cabeza, un brazo y una pierna. De las vías no nos sacan porque nuestro objetivo realmente es poder seguir disminuyendo la siniestralidad”, concluyó.