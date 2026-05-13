Pericongo recibe luz verde y avanza como la obra vial más esperada del sur del Huila

Neiva

La decisión representa un paso definitivo para el inicio de esta importante obra, considerada fundamental para la conectividad entre Huila y Putumayo. Ahora, la concesionaria cuenta con vía libre para avanzar en el proceso de construcción, mientras se adelantan los permisos ambientales restantes con la Corporación Autónoma Regional.

Después de años de insistencia, reuniones y gestiones adelantadas en Bogotá, finalmente llegó una de las noticias más esperadas para el sur del Huila. El Ministerio de Ambiente autorizó la sustracción de gran parte de los terrenos que estaban limitados por la Ley Segunda, permitiendo así destrabar el proyecto vial de Pericongo.

Para Yider Luna Joven, alcalde de Pitalito, afirmo que “ante este panorama, se anunció la realización de una mesa de trabajo con participación de alcaldes del sur del departamento, la Gobernación del Huila, autoridades del Putumayo y representantes de la concesionaria. El propósito será agilizar los trámites necesarios y garantizar que el proyecto pueda iniciar en el menor tiempo posible”.

La construcción de Pericongo es vista como una solución histórica para evitar los constantes cierres ocasionados por las lluvias en este corredor vial. Además, permitirá fortalecer el transporte de productos como café, frutas, ladrillo y demás mercancías que se producen en el sur del Huila y que diariamente abastecen otras regiones del país.