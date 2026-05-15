Supersalud exige informe a Secretaría de Bogotá por “clínica” donde desapareció Yulixa Toloza

La Superintendencia Nacional de Salud requirió a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá información sobre las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas frente a un establecimiento del sector de Venecia, luego de desaparición de la señora Yulitxa Toloza de 52 años tras someterse a una cirugía estética.

Según informó la entidad, el caso encendió alertas sobre la proliferación de establecimientos no autorizados que estarían realizando procedimientos médico estéticos invasivos sin habilitación como prestadores de salud.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, hizo un llamado a las secretarías de salud del país para intensificar las acciones de búsqueda activa, verificación, inspección y control sobre este tipo de establecimientos.

“El llamado es a fortalecer el seguimiento sobre lugares que no son prestadores habilitados de servicios de salud y que aun así ofertan procedimientos médico-estéticos”, señaló la Supersalud.

Además, la entidad anunció la convocatoria de una mesa técnica nacional junto con el Ministerio de Salud, las secretarías territoriales y asociaciones científicas para revisar medidas de prevención, identificar riesgos y coordinar acciones de protección a los pacientes.

La Supersalud reiteró que la seguridad del paciente y la protección del derecho a la salud son prioridades institucionales, y pidió a la ciudadanía verificar previamente que las instituciones estén habilitadas y que los profesionales aparezcan registrados en el RETHUS antes de practicarse cualquier procedimiento estético.