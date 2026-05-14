Madonna, Shakira y BTS harán historia en el primer show de medio tiempo de una final del Mundial

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito histórico: por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo.

Protagonizado por tres íconos mundiales de la músicala música global: Madonna, Shakira y BTS.

El anuncio fue realizado el 14 de mayo por Global Citizen junto a Chris Martin, y se dio a conocer mediante un video viral protagonizado por personajes de Plaza Sésamo, Los Muppets y una videollamada especial con BTS.

El partido se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y el show tendrá una duración de 11 minutos, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del torneo.

La presencia de Shakira en el Mundial no sorprende: la colombiana ya había sido anunciada como intérprete de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo junto a Burna Boy.

Además, su gira Las Mujeres Ya No Lloran tendrá fechas en Nueva Jersey y Nueva York justo antes de la final.

Por su parte, Madonna se prepara para un mes de julio intenso con el lanzamiento de su nuevo álbum “Confessions II”, secuela de su clásico de 2005.

Más información Dua Lipa anuncia su nuevo álbum en vivo y una película de sus tres conciertos en la Ciudad de México

El disco verá la luz el 3 de julio y ya ha presentado sencillos como “Bring Your Love”, en colaboración con Sabrina Carpenter, y “I Feel So Free”.

El regreso de BTS también añade emoción al espectáculo. El grupo surcoreano lanzó en marzo su sexto álbum de estudio, “ARIRANG”.

Actualmente, se encuentran en plena gira mundial, con fechas programadas hasta marzo de 2027.

La final del Mundial 2026 apunta a convertirse en uno de los espectáculos más impactantes de la historia del deporte y el entretenimiento.

La unión entre fútbol y música global, con figuras como Madonna, Shakira y BTS, promete un show sin precedentes que podría marcar un antes y un después en las finales de la FIFA.