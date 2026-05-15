SENA realizó la Feria Sembradores de Paz en El Carmen de Bolívar y el Multicentro La Plazuela

La séptima edición de Sembradores de Paz se consolidó como un escenario comercial que apoyó a víctimas del conflicto armado, quienes impulsaron sus nuevos proyectos de vida a través del emprendimiento. En esta ocasión, participaron 600 negocios provenientes de todo el país.

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El evento contó con puntos de atención en 33 ciudades, habilitados entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Según explicó Elsa Aurora Bohórquez, a estas unidades productivas se les realizó una rueda de negocios en la que participaron empresarios, con el fin de que los líderes de estos emprendimientos presentaran su portafolio de servicios a diferentes sectores.

El objetivo del espacio fue promover la comercialización de productos y servicios, fortalecer las capacidades empresariales y generar ingresos sostenibles para esta población. Cada emprendimiento representó una historia de resiliencia y una apuesta por salir adelante, demostrando que fue posible volver a empezar a pesar de la adversidad.

En el departamento de Bolívar, la jornada se desarrolló con éxito en el parque principal de El Carmen de Bolívar y en el Multicentro La Plazuela, en Cartagena. En ambos escenarios participaron 21 unidades productivas que ofrecieron una variada muestra de artesanías en crochet y caña flecha, productos agrícolas, dulces típicos, artículos capilares y alimentos representativos de la región.

Desde 2023, esta estrategia enfocada en la inclusión productiva de las víctimas se posicionó como una vitrina comercial clave para la generación de alianzas estratégicas y la dinamización de negocios rurales. El 85% de los emprendimientos participantes fueron liderados por mujeres, y estos encuentros registraron la visita de cerca de 146.000 personas en sus diferentes versiones.

Durante los dos últimos años se alcanzaron ventas superiores a los 540 millones de pesos, reflejando el impacto positivo de la iniciativa en la reactivación económica de esta población. El emprendimiento se ratificó como una herramienta fundamental para generar empleo, impulsar el crecimiento económico y contribuir a la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia en Colombia.