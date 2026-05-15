Así va la transformación de Calamar con el proyecto +VIDA, que impulsa Yamil Arana

La Gobernación de Bolívar continúa consolidando su apuesta por el desarrollo turístico, urbano y social de los municipios del departamento con la ejecución del proyecto “Más Vida Calamar”, una iniciativa que hoy se convierte en símbolo de transformación y progreso para esta población del norte bolivarense.

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A través de este proyecto, que se lleva a cabo con aliados como la Fundación Santo Domingo y Fundación Pintuco, el municipio de Calamar vive una renovación integral de su centro histórico, con intervenciones que incluyen el mejoramiento de fachadas, instalación de nuevo mobiliario urbano y procesos de formación para fortalecer el sentido de pertenencia y la apropiación cultural de la comunidad.

El gobernador de Bolívar destacó los avances del proyecto a través de su cuenta oficial en X:

“Miren esta belleza 👏🏻

El proyecto ‘Más Vida Calamar’ le está cambiando la cara a este municipio con la renovación del centro histórico (fachadas, mobiliario urbano y procesos de formación). La apuesta por el turismo en Bolívar no es discurso. Los cruceros de @AmaWaterways llegando con sus pasajeros y nuestras inversiones: alcantarillado, pavimentación de 3 km de calles y cancha de fútbol. Para nuestra gente, lo mejor”.

La administración departamental resaltó que esta transformación hace parte de una visión integral de desarrollo que busca posicionar a Bolívar como un destino turístico competitivo, generando oportunidades económicas y mejorando la calidad de vida de las comunidades.

La recuperación urbana y patrimonial se une al impulso turístico que viene viviendo el municipio con el arribo permanente de las dos rutas de cruceros de la empresa AmaAwaterways, que ha significado para Calamar un renacer del turismo fluvial.

Esto representa también una oportunidad histórica para dinamizar la economía local, fortalecer el comercio y proyectar al municipio como un nuevo atractivo turístico del Caribe colombiano.

El gobernador Yamil Arana lidera inversiones estratégicas en infraestructura como el alcantarillado, pavimentación de 3 kilómetros de vías y la construcción de una cancha de fútbol, impactando de manera positiva la movilidad, el saneamiento básico y los espacios de recreación para niños y jóvenes.

Con “Más Vida Calamar”, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las comunidades y por un departamento que avance con oportunidades, turismo y desarrollo para todos.