Criss & Ronny junto a The King Deejay ponen a gozar una vez más a sus seguidores

Tus mellitos favoritos ‘’Criss & Ronny’’ siguen cosechando éxitos en su carrera, en esta ocasión de la mano de ‘’The King Deejay’’ de manera viralizada han logrado poner a bailar a todos sus seguidores con esta nueva propuesta musical denominada #ElAzote, canción que sin salir oficialmente en plataformas digitales logra una gran viralización en la plataforma de tik tok y demás redes sociales.

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‘’Estamos muy felices por el lanzamiento de este nuevo proyecto, #ElAzote nace de la unión junto con ‘’The King Deejay’’ y de la inspiración de nuestra esencia musical de la costa caribe colombiana, nosotros tenemos el sabor que corre por nuestras venas y es imposible no poner a bailar a nuestro público, nos encanta cuando hacen los challenge y nos llena de mucho orgullo ver a tanta gente contagiada sin aun haber lanzado la canción oficialmente’’- Criss & Ronny.

#ElAzote es una canción compuesta líricamente por Criss & Ronny de la mano de Pedro Daniel Montoya, ha sido producida musicalmente por ‘’The King Deejay’’, la colectiva Elite y Yander The Producer y cuenta con su respetivo video oficial en youtube filmado en Cartagena bajo la dirección de Jessen Gómez.

‘’Nuestra misión es poner a gozar a todas las personas que nos siguen, estamos muy agradecidos con el apoyo tan bonito que siempre nos brindan, Criss & Ronny se deben a su público y de verdad que esto no hubiese sido un éxito sin el apoyo de ustedes, de corazón gracias a todos nuestros seguidores, aquí les dejamos #ElAzote, un nuevo éxito para que se lo gocen, lo bailen y lo disfruten al máximo, esto es de ustedes’’- Criss & Ronny.