Casa del Niño reúne en Cartagena a líderes de salud para debatir el futuro de la pediatría nacional

Cartagena será escenario de una de las conversaciones más importantes sobre el presente y futuro de la salud infantil en Colombia. El próximo martes 19 de mayo, Casa del Niño realizará en sus instalaciones el Encuentro de Líderes en Salud Pediátrica, un espacio que reunirá a presidentes y vicepresidentes de sociedades científicas, especialistas, académicos y líderes del sector salud para analizar los principales retos que enfrenta actualmente la pediatría y el sistema de salud colombiano.

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En medio de las crecientes preocupaciones sobre cierre de servicios pediátricos, déficit de especialistas, crisis financiera del sector, salud mental infantil y sostenibilidad del sistema, el encuentro busca abrir una conversación nacional orientada no solo al diagnóstico, sino también a la construcción colectiva de propuestas y soluciones para el país.

“El futuro de Colombia también se construye desde la manera en que estamos cuidando hoy a nuestros niños. Este encuentro busca generar una reflexión profunda sobre hacia dónde debe avanzar la salud pediátrica en el país y qué decisiones debemos empezar a tomar desde ahora”, señaló el Dr. Luis Alberto Percy Vergara, Director General.

Durante la jornada se abordarán temas estratégicos como: promoción y prevención en salud infantil, crisis de especialidades y subespecialidades pediátricas, acceso a pediatras y servicios especializados, sostenibilidad hospitalaria, salud mental y enfermedad social, inteligencia artificial en pediatría, condiciones laborales del talento humano, y articulación entre IPS, EPS, academia, sociedades científicas y Estado.

El evento busca consolidar posteriormente un documento técnico y estratégico con las principales reflexiones, consensos y recomendaciones construidas durante la jornada, con el propósito de aportar a la discusión nacional sobre el fortalecimiento del sistema de salud y la protección de la infancia.

“Cuando la pediatría se une, el futuro de la infancia se fortalece. Las grandes transformaciones en salud comienzan con una conversación, y hoy el país necesita abrir esa conversación con urgencia”, concluyó el Dr. Percy.