Nuevo sicariato en Bogotá: un hombre fue asesinado a tiros en la localidad de Kennedy

Este jueves, 14 de mayo, se registró un nuevo sicariato en Bogotá. Los hechos, según conformó la Policía Metropolitana de Bogotá, ocurrieron sobre las 3:00 p.m. en el barrio Class de Kennedy. Un sicario, sin mediar palabras, asesinó a un hombre que transitaba por el sector.

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En medio de este crimen, otra persona, de 39 años, también resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. Hasta este momento se desconocen las causas de este sicariato, por lo que la Policía ya recolecta información para lograr establecer qué sucedió en este punto de la ciudad.

Videos difundidos a través de las redes sociales muestran que la víctima era un hombre que vestía chaqueta azul, pantalón claro y casco. El sujeto quedó tendido en la carretera y a pocos metros de una motocicleta. El reporte de la Policía indica que, aparentemente, no se llevaron cosas de valor, por lo que se descarta que haya sido un hurto.

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La víctima de este sicariato todavía no ha sido identificada por las autoridades, pero se trataría de un hombre de aproximadamente 35 años. A inicios de este mes, ocurrió un caso similar en la localidad de Bosa, cuando un joven de 20 años fue asesinado en la noche, por sicarios que se movilizaban en moto.