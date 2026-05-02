Sicarios en moto asesinan a joven de 20 años en la localidad de Bosa

Un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado en un ataque sicarial en el barrio La Libertad, en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

El crimen ocurrió en la calle 73A sur con transversal 88B bis, donde la víctima recibió varios disparos con arma de fuego por parte de hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Tras el ataque, el joven quedó tendido en el lugar y no alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá hacen presencia en la zona y adelantan la recolección de información y testimonios para esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

El caso está en investigación.