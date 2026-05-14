Este es el comportamiento de los delitos en Bogotá: los delitos sexuales han disminuído

Varios son los delitos que afectan a los ciudadanos en Bogotá. Sin embargo, varios de ellos han mostrado una reducción sostenida en lo corrido de 2026. Uno de los resultados más relevantes se refleja en los delitos sexuales, que mantienen una tendencia a la baja en la capital.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo, al comparar el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2026 con el mismo periodo de 2025, los delitos sexuales registraron una reducción del 38,6 %.

“Para enfrentar este delito, la Secretaría de Seguridad, en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las alcaldías locales, ha fortalecido jornadas de prevención en instituciones educativas, hoteles, hostales, pagadiarios y plazas de mercado. Además, se han realizado búsquedas activas en puntos priorizados para prevenir la explotación sexual comercial de menores y promover la denuncia ciudadana”, manifestaron desde la Secretaria de Seguridad.

Además de esta reducción, otros delitos de alto impacto también presentan reducciones importantes en Bogotá.

El hurto a comercio lidera la disminución con una reducción del 63,7 %. Por su parte, el hurto a entidades financieras cayó un 60 %.

En cuanto al robo de vehículos, la reducción fue del 28,9 %. Las acciones incluyen controles en vía pública, verificación de sistemas de identificación y operativos en zonas de alta incidencia.

El robo a bicicletas disminuyó un 26,1 %. Este resultado se relaciona con controles en corredores estratégicos, marcación de bicicletas y operativos en puntos críticos.

Además, el hurto a motocicletas cayó un 17,2 %. Entre las acciones implementadas se destacan controles de placas, inspecciones a talleres y verificación de antecedentes.

La extorsión también mostró una reducción del 15,1 %. Esta disminución responde al fortalecimiento de operativos contra estructuras criminales y campañas para incentivar la denuncia por parte del GAULA.

En cuanto al robo a personas, uno de los delitos que más afecta la percepción ciudadana, se registró una caída del 15,1 %. Para enfrentarlo, se han desarrollado megatomas en distintas localidades y operativos focalizados en puntos críticos para disuadir el delito.

El hurto a celulares disminuyó un 8,2 %. Para combatir este delito se realizan controles de IMEI y operativos en establecimientos dedicados a la comercialización de equipos móviles, además, de registros y control a personas.

Finalmente, el hurto a residencias presentó una reducción del 2,4 %, gracias a patrullajes y labores de prevención en sectores residenciales.