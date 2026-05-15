Murió minero sepultado por alud de tierra en zona rural de Simití, sur de Bolívar

Como José Manuel Castro Murillo de 24 años, fue identificado el joven que falleció cuando realizaba labores de minería en el corregimiento de Ánimas Altas, zona rural de Simití, sur de Bolívar.

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Sobre este trágico desenlace, Caracol Radio conoció que el hoy difunto se encontraba haciendo extracción de oro, cuando fue sorprendido por un alud de tierra que lo dejó sin posibilidades de respirar. Tras percatarse, rápidamente sus compañeros iniciaron labores de rescate, pero solo fue horas después cuando pudieron hallar el cuerpo ya sin signos vitales.

Del fallecido, se pudo establecer que era oriundo del corregimiento de Monterrey (Simití), y que ejercía esa labor como medio de subsistencia.