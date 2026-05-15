Jeremmiel presenta su obra poética Siluetas de sombras I en una velada especial en Cartagena

Tras el exitoso lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el poeta Jeremmiel regresa a sus orillas para presentar en Cartagena de Indias su primer poemario: Siluetas de sombras I — De la frase al todo.

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El próximo sábado 16 de mayo a las 4:00 p.m., la Casa Bolívar —ubicada en la Calle San Agustín Chiquita— acogerá una velada de tertulia y recital donde la poesía será sentida y habitada. Un espacio para conversar sobre las sensaciones que despierta, para descubrir que la sombra, cuando se nombra con precisión, puede volverse luz.

Siluetas de sombras I es un recorrido por el existencialismo, la confrontación interior y el lenguaje entendido como puente y como arma, como refugio y como grito. Esta velada invita a los asistentes a escuchar los poemas, a traer las preguntas y sensaciones que la poesía despierta: la tertulia será tan importante como el recital.

El lanzamiento en Cartagena es una parada especial dentro de una gira nacional que recorrerá las principales ciudades y festivales literarios del país, llevando la voz de Jeremmiel a lectores de todos los rincones de Colombia.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Sobre el poemario

Siluetas de sombras I — De la frase al todo es una exploración del lenguaje como herramienta de desahogo y confrontación. Entre el existencialismo y la sombra, Jeremmiel construye un universo poético donde cada verso es un umbral hacia lo que aún no tiene nombre.

Sobre el autor

Jeimmer Padilla Gamarra “Jeremmiel”

Filólogo egresado de la Universidad de Antioquia, Jeimmer Padilla Gamarra es un escritor cartagenero cuya formación en el estudio del lenguaje y la literatura impregna cada verso que firma como Jeremmiel. Su mirada no es la del poeta que versifica el mundo, sino la del filólogo que lo desmonta: quien sabe que las palabras tienen historia, peso y filo, y que ese filo puede usarse para sanar tanto como para herir. Siluetas de sombras I es su primera obra publicada, y ya apunta a una voz singular dentro de la poesía colombiana contemporánea.