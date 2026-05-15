Dimar alerta por fuertes vientos y oleaje de hasta cuatro metros en el mar Caribe este fin de semana

La Dirección General Marítima (Dimar), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), emitió una alerta para las principales ciudades costeras y la zona insular debido a un cambio significativo en las condiciones meteomarinas. El fortalecimiento del gradiente de presión entre la alta subtropical del Atlántico y la baja del Darién provocará un incremento en la velocidad de los vientos y la altura del oleaje durante los próximos días.

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De acuerdo con el reporte oficial, las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Puerto Bolívar, Coveñas y el archipiélago de San Andrés y Providencia deben estar preparadas para ráfagas que podrían alcanzar intensidades de entre 39 y 52 km/h. Este fenómeno afectará especialmente al Caribe central, donde se prevén olas con alturas de entre 2.8 y 3.8 metros, sin descartar que se presenten valores superiores en mar abierto.

Pronóstico por zonas

La autoridad marítima detalló que el comportamiento del mar variará según el sector de la cuenca del Caribe:

Caribe oriental: Se estiman vientos con dirección este-noreste de hasta 43 km/h y olas que oscilarán entre los 2.6 y 3.5 metros. Se espera que las condiciones más críticas en esta zona se registren durante el sábado 16 de mayo.

Se estiman vientos con dirección este-noreste de hasta 43 km/h y olas que oscilarán entre los 2.6 y 3.5 metros. Se espera que las condiciones más críticas en esta zona se registren durante el sábado 16 de mayo. Caribe occidental y zona insular: En San Andrés y Providencia, los vientos soplarán desde el noreste con velocidades de hasta 37 km/h, generando un incremento gradual del oleaje que podría alcanzar los 2.7 metros hacia el final de la semana.

Ante este panorama, la Dimar recomendó a las comunidades costeras, al gremio de pescadores y a los operadores turísticos extremar las medidas de seguridad para el desarrollo de actividades náuticas y recreativas. Es fundamental que las embarcaciones de poco calado consulten con las Capitanías de Puerto antes de realizar cualquier zarpe.

Las autoridades recordaron la importancia de atender las directrices oficiales y permanecer atentos a las actualizaciones de los reportes meteomarinos a través de los canales digitales de la institución para prevenir cualquier tipo de emergencia en el mar durante este fin de semana.