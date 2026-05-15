Ministerio de las Culturas respalda proyecto de investigación liderado por profesionales cartagenero

Cartagena será escenario de un importante proyecto de investigación sociojurídica enfocado en los Centros de Producción, el paisaje cultural fortificado y los procesos de gestión comunitaria alrededor del patrimonio cultural de la ciudad, gracias al respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2025.

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La iniciativa es liderada por los profesionales cartageneros Ingrid Montes Alvarino, magíster en Derecho, abogada, psicóloga y docente investigadora de la Corporación Universitaria Rafael Núñez; Duvan Felipe Muñoz, abogado especialista en Derecho Administrativo e investigador sociojurídico en derechos culturales, patrimonio y museos; y Carlos Paz, egresado del programa de Turismo e Idiomas de la Universidad Mayor de Cartagena y codirector de la organización Somos Corazón Azul.

La investigación surge como continuidad de procesos previos desarrollados en articulación con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), en los que se identificaron problemáticas relacionadas con restricciones de acceso, baja apropiación social y limitadas dinámicas de gestión comunitaria sobre los Centros de Producción ubicados en Barú y otros sectores del paisaje cultural fortificado de Cartagena.

De acuerdo con Ingrid Montes Alvarino, el proyecto contempla espacios de diálogo, participación y construcción colectiva de conocimiento junto a las comunidades, orientados al análisis de las dinámicas territoriales y patrimoniales que inciden en los Centros de Producción.

“La investigación busca generar herramientas de análisis y reflexión que permitan fortalecer los procesos de apropiación social y participación comunitaria en torno al patrimonio cultural de Cartagena”, explicó la investigadora.

Por su parte, el abogado e investigador Duvan Felipe Muñoz aseguró que esta iniciativa representa una oportunidad para consolidar procesos de conservación desde las propias comunidades.

“Esperamos que esta investigación aporte insumos importantes para la formulación de estrategias públicas y comunitarias que permitan fortalecer la conservación, el acceso y la apropiación social de los Centros de Producción como parte esencial del paisaje cultural fortificado de Cartagena. El patrimonio debe entenderse como un elemento vivo, conectado con las dinámicas sociales y culturales de los territorios”, señaló Muñoz.

La ejecución del proyecto se desarrollará durante este semestre e incluirá actividades de investigación sociojurídica, análisis documental, cartografía social participativa, espacios de diálogo comunitario y estrategias de divulgación pública de resultados.

Con esta iniciativa, los investigadores buscan contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre patrimonio, territorio y comunidad, promoviendo una mirada participativa e incluyente sobre la conservación cultural en Cartagena.