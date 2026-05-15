Nuevo Chambacú: un parque integral pensado para deportistas, niños, familias y mascotas

La Alcaldía realizará este viernes 15 de mayo la inauguración del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, una obra estratégica para el fortalecimiento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del espacio público en la ciudad.

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El IDER se encuentra articulado en el desarrollo y administración del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía.

El proyecto es liderado por la Alcaldía y cuenta con el apoyo técnico del IDER para la operación de los escenarios deportivos. Asimismo, el IDER será el encargado de administrar las canchas de fútbol del complejo, garantizando su adecuado funcionamiento, mantenimiento y aprovechamiento para la comunidad deportiva.

El Nuevo Chambacú se construye sobre un área de 64.000 metros cuadrados, distribuidos en dos grandes zonas: Ligas Mayores y Ligas Menores, diseñadas bajo altos estándares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad ambiental.

La zona de Ligas Mayores alberga escenarios de alta capacidad y uso competitivo, entre ellos:

Cancha de fútbol 11 para mayores con graderías cubiertas e iluminación.

Cancha de sóftbol con graderías e iluminación.

Cancha múltiple para baloncesto y voleibol.

Skatepark para deportes extremos.

Parqueaderos para autos, motos y bicicletas.

Zonas duras, circulaciones peatonales y áreas técnicas.

Por su parte, la zona de Ligas Menores está orientada a la formación y recreación de niños y jóvenes deportistas, e incluye:

Cancha de fútbol 11 infantil y cancha de fútbol 9 infantil.

Parque infantil y zonas recreativas para los más pequeños.

Senderos para trotar, amplias zonas verdes y espacios de descanso.

Espacios adecuados para las mascotas de la casa.

Baterías sanitarias y camerinos.

Accesos principales y secundarios con cerramiento perimetral.

El Complejo Deportivo Nuevo Chambacú ha sido concebido como un parque integral para toda la familia, donde no solo los deportistas podrán disfrutar de escenarios modernos y seguros, sino también niños, jóvenes, adultos y hasta las mascotas, en espacios pensados para la recreación, la convivencia y el bienestar de la comunidad.

Con la puesta en marcha de este complejo deportivo, la Administración Distrital continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva de la ciudad y generando espacios integrales para el desarrollo social, deportivo y recreativo de la ciudadanía.