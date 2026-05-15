Alias ‘Triple 7’ cae por atentar contra la vida de un vigilante de una clínica al sur de la ciudad

La Policía Nacional en Cartagena continúa dando golpes contundentes contra la criminalidad. En las últimas horas fue capturado alias ‘Triple 7’ por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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Más de 40 horas de videos de cámaras de seguridad y entrevistas a diferentes personas permitieron la individualización e identificación del presunto responsable del acto de intolerancia en el que resultó herido un vigilante de una clínica en el barrio La Concepción, el pasado 11 de marzo de 2026, en horas de la madrugada.

Al parecer, la agresión se habría presentado por una presunta demora en la atención médica a la pareja sentimental del hoy capturado.

A alias ‘Triple 7’, le figuraba una orden de captura vigente por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Además, le registran cuatro (4) anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado (2022), fuga de presos (2023) y porte ilegal de armas de fuego (2023, 2024).

Por estos hechos, la Alcaldía de Cartagena de Indias ofreció en su momento hasta 10 millones de pesos de recompensa por el responsable de este acto de intolerancia.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

En lo corrido del año, se ha capturado 2.658 personas por diferentes delitos, entre ellos, 276 por porte ilegal de armas de fuego.