Jay Wheeler conquista plataformas con “De Lejitos” y marca el inicio de una nueva era

El cantante Jay Wheeler marca el comienzo de una nueva etapa musical con el lanzamiento de su sencillo “De Lejitos”.

La canción lanzada se convirtió en un fenómeno antes de su estreno oficial gracias a momentos espontáneos en sus transmisiones en vivo, donde ha acumulado millones de visualizaciones.

Uno de los clips más virales fue el de su hija Aiunii, bailando fragmentos iniciales del tema, lo que generó gran expectativa entre los fans.

El impacto de Wheeler también se evidenció en su participación en Premio Lo Nuestro 2026, durante el homenaje a Arcángel, donde su interpretación de “Por Amar a Ciegas”.

Además, Wheeler fortalece su vínculo con la audiencia a través de su podcast RandomChat y su creciente presencia en livestreams.

Donde incluso artistas globales como Maluma han participado en sus transmisiones, ampliando su alcance internacional.

El lanzamiento de “De Lejitos” llega tras una etapa de éxitos, incluyendo dos noches con entradas agotadas en el Coliseo de Puerto Rico.

Además de una nominación al Latin GRAMMY 2025 por su tema “Roma”, reafirmando su posición como una de las voces más influyentes de la música latina actual.