Monsieur Periné anuncia su gira mundial 2026: “Instrucciones Para Ser Feliz Tour”

Monsieur Periné se va de gira con “Instrucciones Para Ser Feliz Tour”, una nueva serie de conciertos internacionales que comenzará el próximo 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina.

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El grupo, ganador de dos premios Latin GRAMMY y nominado en múltiples ocasiones a los GRAMMY Awards, confirmó así uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera reciente.

La gira se realiza en apoyo a su más reciente álbum, “Instrucciones Para Ser Feliz”, un proyecto que explora la felicidad desde distintas perspectivas emocionales y sonoras.

El disco combina el característico estilo de la banda una fusión de pop, jazz y ritmos latinoamericanos con una nueva etapa creativa más íntima, luminosa y reflexiva.

Entre las ciudades confirmadas se encuentran Madrid, París, San Francisco, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá, además de múltiples presentaciones en España y Estados Unidos.

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En cada parada, el grupo llevará su aclamado show en vivo a escenarios como el SFJAZZ en San Francisco, el Teatro Metropólitan en Ciudad de México y el Teatro Mayor en Bogotá.

La gira busca ser una experiencia única, donde la música se convierte en un medio para reflexionar sobre la felicidad y la conexión humana.

La propuesta de Monsieur Periné se caracteriza por su capacidad de reinventarse y expandir su universo artístico.

Con este tour, la banda reafirma su lugar como uno de los proyectos más innovadores de la música latina contemporánea, capaz de trascender fronteras y conquistar públicos diversos.

Con “Instrucciones Para Ser Feliz Tour”, Monsieur Periné invita a sus seguidores a sumergirse en un viaje musical y emocional que promete marcar un hito en su trayectoria.