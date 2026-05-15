Inició Interzum Bogotá 2026: industria de madera, fabricación de muebles y diseño son protagonistas

Colombia

En Bogotá la agenda comercial no para, esta vez por cuenta de la apertura de puertas en Corferias de la feria Interzum Bogotá 2026, en donde la industria del procesamiento de la madera, la fabricación de muebles y el diseño de espacios son los protagonistas de esta nueva edición.

Por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles y todo lo que usted necesita saber.

Una necesidad de cambio tocó a la puerta

No es un secreto que en este sector económico del país se presentó la necesidad de un cambio. Las empresas de la actualidad buscan una producción más optimizada y adaptarse a las nuevas exigencias de los clientes.

Es en ese contexto que Interzum Bogotá 2026 presenta una feria que busca acompañar a la industria en ese proceso de cambio, pero desde una mirada práctica y cercana, no solo teórica o académica.

¿De dónde viene la feria Interzum Bogotá?

Pues bien, Interzum es de vieja data, no es algo nuevo, por lo tanto, cuenta con experiencia y autoridad en el sector.

La feria forma parte de la familia global interzum, que cuenta con ediciones en Alemania, China, Italia, Indonesia y Japón, reconocidas por su enfoque en innovación, tecnología y desarrollo de la industria del mueble y la madera.

Ahora, en el caso de esta feria, la edición bogotana es la única edición de la marca que se desarrolla en América Latina y el Caribe, un mercado con alto potencial productivo y comercial.

¿Y por qué se escogió a Bogotá?

La decisión de escoger a Bogotá fue algo estratégico, pues responde a su ubicación, su conectividad y su rol como punto de encuentro para la industria del mueble y la madera.

Angélica Garzón, project manager de Koelnmesse, socio internacional de Interzum Bogotá, aseguró que desde esa compañía entienden y saben que “América Latina tiene todo para participar a nivel mundial en esta industria”.

Y agregó: “Interzum Bogotá nos permite conectar a Colombia y a la región con lo que está pasando en Europa y Asia, traer tecnología, nuevos proveedores y abrir conversaciones de negocio que antes no eran tan cercanas. Esta feria es justamente eso: una puerta para que el mercado local se conecte con la red global interzum y compita en un escenario mucho más amplio”.

Hay más de 200 empresas expositoras

Y es que para esta edición 2026, Interzum Bogotá contará con una amplia carta de expositores que pondrán sobre la mesa oportunidades y soluciones para el sector.

La muestra comercial será el corazón de interzum bogota 2026 y reunirá a más de 200 empresas expositoras, con marcas líderes de Colombia y una selección de proveedores internacionales. En un mismo recorrido se podrán ver materiales, insumos, maquinaria, herrajes, insumos para colchones y textiles técnicos para fabricar muebles y transformar madera, desde soluciones para producción industrial hasta opciones pensadas para talleres y proyectos a la medida.

Más que solo stands: hacer negocios y aprender al mismo tiempo es posible en Interzum Bogotá 2026

Como se mencionó, la feria va guiada hacia una experiencia 360 enfocada en practicidad, yendo más allá desde lo teórico, por ello es un evento que va más allá de solo stands: hacer negocios y aprender al mismo tiempo es posible en Interzum Bogotá 2026.

Por ello, se dispusieron una serie de espacios en donde cada asistente podrá acudir según su necesidad.

Las Smart Talks ofrecerán una agenda de charlas y conversaciones pensadas para entender qué está pasando en la industria y hacia dónde va. Es un espacio liderado por ACAI (Asociación Colombiana de Arquitectura Interior), diseñado para arquitectos, diseñadores y especificadores, donde expertos comparten tendencias, soluciones y aplicaciones innovadoras de la madera en la arquitectura y el diseño contemporáneo.

Por otro lado, estarán los Wood Talks, que será el espacio de conversaciones de Interzum Bogotá dedicado a entender la madera desde su origen hasta su transformación, con una mirada clara y aterrizada. Contará con el respaldo de FEDEMADERAS, el gremio que acompaña y representa a la cadena forestal y de la madera en Colombia, lo que le da solidez y criterio a los temas que se hablarán.

Adicionalmente, el Centro de Creación e Innovación (CCI), desarrollado junto al SENA y empresas aliadas, estará enfocado en el aprendizaje práctico. A través de talleres y demostraciones, los asistentes podrán ver cómo funcionan nuevos procesos, tecnologías y técnicas de fabricación.

También aparece en el mapa la Rueda de Negocios, con el apoyo de ProColombia, WWF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, facilitará encuentros directos entre empresas expositoras y compradores nacionales e internacionales previamente validados.

Este espacio está concebido para generar conexiones de alto valor, impulsar conversaciones comerciales efectivas y materializar oportunidades concretas de negocio dentro y fuera del país.

La Zona de Construcción Sostenible pondrá el foco en el uso legal y responsable de la madera, la construcción sostenible y los modelos productivos alineados con la economía circular.

En este espacio se presentarán soluciones y enfoques que evidencian cómo la sostenibilidad puede integrarse de manera práctica a la industria y convertirse en una oportunidad de desarrollo.

Y así, finalmente, estará la Zona de Inspiración conectará tendencias, materiales y creatividad con los procesos productivos. Este espacio busca mostrar cómo el diseño puede dialogar con la industria y aportar valor real a la fabricación de muebles y al desarrollo de espacios funcionales.

¿Cuándo se hará la feria?

Pues ya arrancó, Inerzum Bogotá 2026 se enmarca en un aspecto comercial y se desarrolla en Corferias desde el 12 de mayo hasta el próximo viernes, 15 de mayo.