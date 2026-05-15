“Imparable”: el álbum con el que Dilena Llanera sueña con un Grammy y celebra sus 20 años de carrera

El nombre no es casual. Imparable condensa lo que ha sido la trayectoria de Diana desde que, a los 14 años, comenzó a dictar clases de danza llanera en su natal Acacías, Meta, y lo que aspira a ser en esta nueva etapa, en la que su voz toma el protagonismo. El álbum llega impulsado por la acogida que la artista ha tenido como solista en distintas ciudades de Estados Unidos, donde decidió dar el paso al estudio de grabación.

La estructura del disco está pensada para honrar la raíz y, al mismo tiempo, abrir caminos. Imparable contará con seis temas de llanero fusión y un popurrí cien por ciento llanero, una decisión que refleja la convicción de Diana de que la música de los Llanos puede dialogar con géneros globales sin perder su identidad. “Estoy más que convencida de que mi música llanera fusionada con otros géneros musicales va a llegar a escenarios internacionales”, afirma la artista, quien no oculta su meta más ambiciosa: ver este álbum nominado a un Grammy.

Para alcanzarla, ha rodeado el proyecto de un equipo creativo de primer nivel. La producción general está a cargo de Ernesto Laya. Piano, arreglos y dirección musical: Manuel Gámez. Cuatro: Daniel Requena. Bajo: Elvis Martínez. Arpa: Joseito Hernández. Percusión: José Gregorio Hernández. Mezcla: Wuillmer Lacruz. Masterización: Ronald Sifontes. y la grabación reúne a músicos con Grammys en su haber, entre ellos el maraquero Juan Ernesto Laya y el percusionista José Gregorio Hernández. El repertorio incluye, además, firmas de altísimo peso en la composición musical contemporánea: Carin León, Kany García, Richi López, Rafa Arcaute, Xavier Santos, Alberto Chávez y Roberto Belester son algunos de los autores que aportaron temas al álbum, un elenco que da cuenta del nivel de ambición del proyecto.

El primer sencillo ya está en las plataformas. Se titula Te lo agradezco y vio la luz el pasado 10 de abril, grabado en la ciudad de Miami en colaboración con la saxofonista colombiana Anyela Gómez —Anyelisax—, también oriunda de Villavicencio. La elección de abrir el álbum con esta colaboración no es menor: une a dos artistas llaneras que llevan su tierra a escenarios internacionales y marca el tono fusionado que recorrerá toda la obra.

El segundo tema será lanzado en el mes de julio en el Gran Festival Colombiano, junto a artistas como El Heredero, Amin Martínez, Walter Silva y la agrupación La Suprema Corte y se titula No más princesos participarán más músicos de reconocida trayectoria como el arpista Rafael Nano Robayo en los arreglos musicales; se une a esta producción en la ejecución del cuatro Alexander Romero, Adrián Ariza en el bajo y Diego Hernández en las maracas., una composición de la propia Diana que promete ser uno de los momentos más personales del disco. Los temas restantes se irán lanzando de manera escalonada a lo largo del año, en una estrategia pensada para que cada canción tenga su propio espacio y respiro en el mercado.

El proyecto llega en un momento simbólico. Este 2026 marca veinte años de trayectoria artística de Dilena Llanera, una carrera que la ha llevado del escenario del John F. Kennedy Center en Washington —donde acompañó al gran Cholo Valderrama en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos— a las aulas de la Universidad Santo Tomás Villavicencio, los grandes festivales folclóricos del país y, más recientemente, el proyecto Raíces de Esperanza del Consulado de Colombia en San Francisco. “Hago un balance lleno de gratitud”, reflexiona. “He recorrido escenarios, he transmitido la cultura de mi tierra y he crecido como artista y ser humano. Para este año, mi propósito es llevar mi música y mi legado llanero aún más lejos, fusionando lo tradicional con nuevas audiencias e inspirando a las futuras generaciones”.

A la agenda discográfica se suma su regreso al panel de jurados del concurso Las Estrellas del Canto, que este año amplió su convocatoria a más de quince países y definirá en noviembre de 2026 a la voz más destacada del certamen. Pero el corazón del año, sin duda, late en el estudio: en cada tema de Imparable que se va liberando y que confirma, mes a mes, que el título del álbum no es una promesa, sino una declaración de principios con la que celebra dos décadas de ser un referente de la música llanera internacional.